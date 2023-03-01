رئيس الجمهورية يتوجه إلى أذربيجان

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عبد اللطيف جمال رشيد غادر البلاد للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال على مستوى القمة لحركة عدم الانحياز للتعافي لما بعد جائحة كورونا والذي سيعقد في العاصمة الأذرية باكو للفترة من 2-3 آذار 2023".واضاف البيان ان "وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الصحة صالح مهدي الحسناوي يرافقان رئيس الجمهورية".