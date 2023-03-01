مباحثات حكومية - برلمانية بشأن مشروع الموازنة

وذكر بيان للمالية، ورد لـ السومرية نيوز، أن الوزيرة "استقبلت وفداً من اعضاء مجلس النواب العراقي ضم (سميعة غلاب / عائشة المساري / زيتونة الدليمي / كامل العكيلي / احمد رشيد السلمان / يوسف الكلابي)".واعربت وزير المالية، عن "تقديرها لجهود تعزيز اواصر التعاون والتنسيق المشترك ما بين ‏المؤسستين التشريعية والتنفيذية، على النحو الذي يضمن تحقيق أهداف المنهاج الحكومي الذي اقره مجلس النواب، ومن شأنه تقديم الخدمات للمواطنين ولمختلف الشرائح وإنجاز المشاريع التنموية لمصلحة الاقتصاد الوطني".وناقش اللقاء، "أهم المحاور المتعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية، والتركيز على ضرورة مضاعفة الجهود ما بين وزارة المالية واللجنة المالية البرلمانية، فضلاً عن بحث اهم البرامج التي تتضمنها مسودة مشروع قانون الموازنة المقبلة، والوصول الى رؤى مشتركة بهدف انضاج القوانين اللازمة لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للاقتصاد العراقي".