رئيس الجمهورية يصل أذربيجان

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ السومرية نيوز، أن رشيد "وصل إلى أذربيجان للمشاركة في (اجتماع مجموعة الاتصال على مستوى القمة لحركة عدم الانحياز للتعافي لما بعد جائحة كورونا)".وأضاف البيان، أنه "كان في استقبال الرئيس في مطار حيدر علييف في باكو النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب عبدالله أوغلو أيوبوف وعدد من المسؤولين".