السوداني: نثمن زيارة غوتيريش ونتطلع لمزيد من الدعم الأممي

وقال السوداني في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، إنه "نثمن زيارة غوتيريش ونشكره على كلماته في دعم العراق"، مشيرا الى انها "كانت مناسبة للتأكيد على استراتيجيتنا في الإصلاح والتنمية ومكافحة الفساد".واضاف :"نتطلع لمزيد من الدعم الأممي لمواجهة التحديات المناخية ومعالجة ملف النازحين".