المندلاوي يدعو لوضع خطة رصينة لاولويات البلد من المشاريع

وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير" ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة الاستثمار والتنمية النيابية، بحضور رئيسها حسنين الخفاجي واعضائها، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار (حيدر مكيه)، ورؤساء هيئات الأستثمار في المحافظات غير المنتظمة بأقليم، وعدد من النواب".وبحث اللقاء، بحسب البيان "معوقات الاستثمار، والمشاريع المتلكئة، والتأكيد على ضرورة تبسيط الاجراءات امام المستثمرين، والدعوة إلى تظافر الجهود للنهوض بواقع القطاع الخاص في البلاد".وأكد المندلاوي على "ضرورة تسهيل اجراءات الاستثمار لتشجيع المستثمرين، بهدف دعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة للشباب"، داعيا "لوضع خطة رصينة لاولويات البلد من المشاريع، وحل مشكلة اجازات المشاريع المتلكئة، والعمل بنفس وطني لتجاوز التحديات التي يمر بها العراق".