رئيس الجمهورية يبحث مع الرئيس الآذري العلاقات الثنائية بين البلدين

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقى رئيس الجمهورية في قصر زوغولبا الرئاسي في العاصمة الآذربيجانية باكو، الرئيس الآذري إلهام علييف".وأضاف: "خلال اللقاء، جرى بحث العلاقات الثنائية بين العراق وأذربيجان والاتفاق على ضرورة الارتقاء بها وتطويرها، حيث أكد الرئيس أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والطاقة وبما يخدم مصالح البلدين".وأوضح رئيس الجمهورية أن "العراق، وبعد تجاوزه لعديد من التحديات وتشكيل الحكومة، يعيش حالة من الاستقرار المتميز على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكداً الجهود لتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات فى إطار متكامل يهدف إلى تأهيل البنى التحتية في البلاد والنهوض بواقعها الاقتصادي بشكل عام، مشيراً إلى حجم الفرص الاستثمارية التي ستتحقق بعد إقرار الموازنة".وأوضح الرئيس إن "العراق تغيّر نحو الأفضل وهو أحد مؤسسي الأمم المتحدة وعلاقاته الخارجية ممتازة وقد قام بوساطات مهمة على المستوى الإقليمي لتقريب وجهات النظر، مؤكداً جدية الحكومة الحالية في تحقيق استقرار شامل وبشهادة زوار البلاد الذين أشادوا بالتطور الأمني والاقتصادي الحالي"، مشيراً إلى أن "أغلب الدول العربية تتمنى أن يستعيد العراق دوره المحوري".واشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية تشجيع رجال الأعمال للاستثمار، مطالباً برفع حظر التأشيرة عن العراقيين، كما عبر عن تمنياته بالنجاح لقمة حركة عدم الانحياز التي تستضيفها باكو".من جانبه، عبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن "شكره لرئيس الجمهورية على قبوله الدعوة ومشاركته في القمة"، مؤكداً أن "زيارة فخامته تشكل فرصة لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وتعضيدها بين البلدين على مستويات عدة، موضحاً دور حركة عدم الإنحياز وتأثيرها في العالم والخطط المستقبلية لإنشاء ممثلية لها في نيويورك".وأكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال اللقاء، "حرص بلاده على توسيع رقعة التعاون والتنسيق مع العراق سيما في نواحي العمل والبناء والصناعات"، مبينّاً أن "هناك فرصا لتوسيع العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر وبما يحقق تطلعات الشعبين في التقدم والرفاه".وأعرب الرئيس الآذري عن "أمله بأن يتم اعتماد الشهادات الممنوحة للطلبة العراقيين الذين ينالون شهاداتهم من آذربيجان".وحضر اللقاء وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي والقائم بأعمال السفارة العراقية في باكو السيد مكي المعموري.