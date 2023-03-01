البرلمان يحدد موعد استجواب مجلس امناء شبكة الاعلام

حدد مجلس النواب، موعد استجواب مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب حدد يوم 9 آذار موعداً لاستجواب مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل بشأن الاستجواب.