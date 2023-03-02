اليوم.. السوداني يطلق الحزمة الأولى لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية ببغداد

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير"من المقرر ان يطلق في وقت لاحق من صباح اليوم الخميس، الحزمة الأولى لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، التي تأتي استناداً إلى ما ورد في البرنامج الحكومي، وفي سياق سلسلة من التوجيهات والاجتماعات التي عقدها مع الجهات المختصة".واضاف ان "مشاريع الحزمة الأولى، التي تشرف عليها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، تتضمن إنشاء جسور جديدة ومجسّرات، واستحداث طرق سريعة، بالإضافة إلى تأهيل وصيانة العديد من الشوارع".