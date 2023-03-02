بصحبة غوتيريش.. الأعرجي يصل إلى محافظة نينوى

وذكر المكتب الإعلامي مستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قاسم الأعرجي وصل إلى محافظة نينوى بصحبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".كما وصلت ايضا وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو على رأس وفد عالي المستوى الى محافظة نينوى، لمرافقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للأطلاع على أوضاع الأسر النازحة في مخيمات الايواء.