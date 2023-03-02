المندلاوي: محاربة الفساد يتطلب نظام مصرفي نزيه ومتطور يعمل لمصلحة بلده وشعبه

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل بمكتبه، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع حنظل وعدد من الأعضاء".واكد المندلاوي بحسب البيان ان "مجلس النواب يتابع إجراءات البنك المركزي وقرارات الحكومة الساعية لتطوير القطاع المصرفي المحلي وتنميته، بالمقابل يجب ان يبادر الأخير بتطوير ادواته بهدف تعزيز ثقة المواطن به، وتعزيز آليات التنسيق لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الخدمية".وأشار الى انه "يجب اسناد حزمة الاصلاحات الحكومية بالشأن المادي والمصرفي ومحاربة الظواهر الخطيرة التي باتت تهدد امن السوق والمواطن وبخاصة تهريب العملة وغسيل العملة والعملة المزورة وغيرها".ودعا النائب الأول المصارف المحلية الى "الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات لخلق فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتمويل الخزينة وصولا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي سيكون بيئة جاذبة للمستثمرين".