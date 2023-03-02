السومرية تنشر تفاصيل مشاريع فكّ الاختناقات المروريّة والحزمة الأولى

وسابقاً، بتاريخ الأول من شباط 2023، تحدث السوداني عن إجراءات فك الاختناقات المروريّة، حيث قال ان "فك الاختناقات المروريّة يُمثِّل أولوية في العمل الحكوميّ الذي تضمَّن مشروعاً كاملاً مُمثَّلاً بإنشاء أنفاقٍ ومُجسَّرات وجسور وتأهيل الطرق السريعة بالإضافة إلى فتح الشوارع المُغلقة".*ففي ١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ تمّ التركيز على إنجاز المشاريع البالغ نسبة إنجازها ٧٠% وغالبيتها مرتبطة بالطرق والجسور والنقل العامّ.*وفي ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٢ تمّ تكليفُ فريقٍ مُختصٍ لدراسةِ المشاريع المُتوقفة وتحديد مشاكل الزخم المروريِّ في بغداد والعمل على مُعالجتها.*وفي ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ كلَّفت الحكومةُ فريقاً فنياً لإعدادِ كشوفاتٍ تتعلَّق بطرقِ الموت والعمل على إصلاحها في مرحلة ثانية.*وفي ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٢ سحب مجلس الوزراء مشروع قانون التَّعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ من مجلس النواب، لغرض تعديله بما يتناسب ومُتطلبات المرحلة.واستكمالاً للتَّوجيهات التي أصدرتها الحكومةُ في تشرين الثاني ٢٠٢٢، ألزم مجلسُ الوزراء، وزارةَ الإعمار والإسكان في كانون الثاني ٢٠٢٣ بتقديمِ دراسةٍ مُفصَّلة عن مُعالجة مشاكل تفعيل عمل المحطات الوزنيّة وفصل الطرق الرئيسة والثانويّة خلال مدةٍ زمنية لا تقلُّ عن ٣٠ يوماً.ثمارُ توجيهات رئيس مجلس الوزراء أتت أُكلها أيضاً في ٧ كانون الثاني ٢٠٢٣ حين قرَّرت قيادة عمليات بغداد رفع ٤٢ سيطرة في جانبي الكرخ والرصافة من مدينة بغداد، وفتح عدة طرق وأنفاق داخل المنطقة الخضراء.١٠ كانون الثاني ٢٠٢٣، تخويل وزارة الإعمار والإسكان صلاحية إجراء التَّعاقدات بسقفٍ لا يتجاوز ترليون وخمسمائة مليار دينـار للمشروعات المُتعلقة بالبنى التحتيّة والطرق والجسور.١٥ كانون الثاني ٢٠٢٣، التأكيدُ على إدامة عملية صيانة الطرق وفكّ الاختناقات المروريّة، وتهيئة مسارات مفتوحة وصالحة من شبكات الطرق للنقل بين المُحافظات.٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٣، الاتفاق على تفعيل مشروع قطار بغداد المُعلَّق.١ شباط ٢٠٢٣، إفتتاح طريق الدورة - اليوسفيّة للمرور السريع، بطول ١٤.٥ كيلو متراً، وتقاطع جنوبي بغداد ومُقترباته التي تشتمل على مجسّرين.١٢ شباط ٢٠٢٣، إقرار ١٧ مشروعاً خدمياً مع منح الأولوية لمناطق الزخم المروريّ وأبرزها (جسر الجادرية، وساحة عدن، والطرق المؤدية إلى مدينة الصدر، ومداخل بغداد، وساحتي النسور وقرطبة، ومُقتربات بناية البنك المركزي الجديدة).وكذكك متابعة تنفيذ الطريق الحلقيّ الرابع لمدينة بغداد، وضرورة البدء بتنفيذه.*في ٢٣ شباط ٢٠٢٣، أطلق رئيس مجلس الوزراء حزمة من الأعمال التنفيذيّة بواقع ١٥٠ مشروعاً تطويرياً وخدمياً.*من بين الـ ١٥٠ مشروعاً، خَصَّصتْ الحكومةُ ٣٥ مشروعاً للجسور والأنفاق والمُجسَّرات والنقل العامّ.وحسب توجيهات رئيس الوزراء فإنَّ "دوائر مشاريع الطرق والجسور، ستبدأ بتنفيذ ١٦ مشروعاً كحزمة أولى".*تشمل الحزمةُ الأولى ١٦ مشروعاً مُتعلِّقاً بتطويرِ واستحداث الطرق والجسور وأبرزها:▪️الطريق الرابط بين سريع محمد القاسم وطريق كركوك - بغداد مروراً بحيِّ البساتين والسريدات.▪️مُجسَّر ربط سريع محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرُّستميّة وتوسعة الشوارع المُحاذية ضمن المسار.▪️إنشاء مُجسَّر على قناة الجيش لربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين (حيّ المُهندسين).▪️إنشاء مُجسَّر على قناة الجيش لربط منطقة جميلة مع امتداد شارع الجهاد - باب المُعظَّم.▪️إنشاء مُجسَّر لربط شارع (٧٧) تقاطع القدس - العبور.▪️إنشاء جسر الزعفرانية ومُقترباته لربط منطقة الزعفرانية بطريق دورة – يوسفية للمرور السريع إبتداءً من شارع الشركات إلى شارع حارث بن كلدة.▪️تطوير تقاطع قرطبة (شارع بور سعيد).▪️إنشاء مُجسَّر في تقاطع المصافي وربط جسري الطابقين بالمُعلَّق وإنشاء نفق في تقاطع ساحة أحمد عرابي.▪️إنشاء مُجسَّر لتطوير تقاطع دورة – سيدية على طريق بغداد – حلة.▪️إنشاء جسر البنك المركزيّ الجديد الذي يربط شارع زها حديد من جانب الرصافة بمُقتربات ساحة النسور من جانب الكرخ.▪️تطوير ساحة النسور وإنشاء مُجسَّر فوق السَّكة باتجاه تقاطع أم الطبول.▪️تطوير ساحتي عدن وصنعاء.▪️تطوير تقاطع الشالچيّة والطوبچي.تنفيذ مُجسَّر الطلائع وربطه بشارع البيجيّة (شارع ٨٠) قرب كلية التراث مروراً بمقبرة الشيخ معروف الكرخي ومطار المثنى.▪️تطوير تقاطع معسكر الرشيد مع سريع الدورة (مُجمّع المشن).▪️تطوير تقاطع الفنون الجميلة.