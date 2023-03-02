السوداني يعلن إطلاق الحزمة الاولى لفك الاختناقات المرورية ببغداد: التفاصيل كاملة

وقال السوداني في كلمة له خلال الاحتفالية وتابعتها السومرية نيوز، ان "الحكومة وضعت أولويات الخدمات في مقدمة برنامجها وبغداد اليوم بحاجة ماسة إلى مشاريع خدمية"، مشيرا الى ان "اليوم كل موظف بحاجة إلى ساعتين للوصول إلى مكان عمله بسبب الاختناقات المرورية"، لافتا الى ان "عام 2023 سيكون عام المشاريع وسنشهد احتفالات لإطلاق المشاريع".وأشار رئيس الوزراء الى ان "مشاريع المجسرات تعد ضرورية في العاصمة وبغداد تستحق لتنفيذ حلول دائمية لمسألة الزحامات المرورية"، مبينا ان "المشاريع التي ستطلق اليوم تحصل لأول مرة في بغداد".وأردف ان "اليوم الحلول موجودة رغم التأخير والمركز وأطراف بغداد ستكون واحدة لسهولة التنقل"، مضيفا ان "هذه المشاريع لن تذهب مع المشاريع المتلكئة وأي جهة تعرقل تنفيذ المشاريع فأنا موجود".وأكد أنّ "هذه المشاريع تأتي التزاماً وإيفاءً لما وعدنا به شعبنا، وما سبق أن أدرجناه في البرنامج الحكومي، ضمن حزمة الخدمات التي هي جزء أساس من واجبنا، واستحقاقات شعبنا".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الإجراءات الأولية السريعة التي اتخذتها الحكومة للمساهمة في فكّ الاختناقات، وتضمنت فتح الطرق المغلقة منذ سنوات، ورفع عدد كبير من نقاط التفتيش، وفتح شوارع وسط بغداد وداخل المنطقة الخضراء.وتشمل الحزمة الأولى 16 مشروعاً متعلقاً بتطوير واستحداث الطرق والجسور والمجسرات، أبرزها:• إنشاء جسر البنك المركزي الجديد الذي يربط شارع زها حديد من جانب الرصافة بمقتربات ساحة النسور في الكرخ.• إنشاء مجسر في تقاطع المصافي وربط الجسر ذي الطابقين بالجسر المعلق وإنشاء نفق ساحة أحمد عرابي.•إنشاء جسر الزعفرانية لربط منطقة الزعفرانية بطريق دورة– يوسفية للمرور السريع ابتداء من شارع الشركات من جانب الرصافة وصولا إلى شارع حارث بن كلدة وإنشاء تقاطع مجسر على طريق دورة- يوسفية.•الطريق الرابط بين سريع محمد القاسم وكركوك - بغداد، مروراً بحي البساتين والسريدات.• مجسر ربط سريع محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية وتوسعة الشوارع المحاذية ضمن المسار وإنشاء تقاطعين مجسرين وتنظيم فلكة الجبهة.•إنشاء مجسر على قناة الجيش لربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين (حي المهندسين).•إنشاء مجسر على قناة الجيش لربط منطقة جميلة مع امتداد شارع الجهاد- باب المعظم.• إنشاء مجسر لربط شارع 77 تقاطع القدس- العبور.• تطوير تقاطع قرطبة (شارع بور سعيد).•إنشاء مجسر لتطوير تقاطع دورة– سيدية على طريق بغداد– حلة.• تطوير ساحة النسور وإنشاء جسور وأنفاق وإنشاء مجسر فوق السكة باتجاه تقاطع أم الطبول وتوسعة الطرق المحاذية لمسار المشروع.•تطوير ساحتي عدن وصنعاء.• تطوير تقاطع الشالجية والطوبجي.• تنفيذ مجسر الطلائع وربطه بشارع البيجية (شارع 80) قرب كلية التراث مرورا بمقبرة الشيخ معروف ومطار المثنى.• تطوير تقاطع معسكر الرشيد مع سريع الدورة (مجمع المشن).• تطوير تقاطع الفنون الجميلة.وفي ختام الحفل، سلم رئيس مجلس الوزراء الدعوات إلى ممثلي الشركات المؤهلة فنياً، لتنفيذ مشروع تطوير ساحة النسور بإنشاء جسور وأنفاق ومجسر فوق السكة باتجاه تقاطع أم الطبول وتوسعة الطرق المحاذية لمسار المشروع.والشركات هي: شركة ترانس تك الهندسية، وشركة المجموعة السادسة للسكك الحديدية الصينية المحدودة، وشركة هندسة الدولة الصينية المحدودة، وشركة بناء المواصلات الصينية المحدودة الدولية، وشركة النهر الأصفر.