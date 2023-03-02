العزم يؤكد ضرورة دعم الأمم المتحدة للعراق في هذا الظرف الصعب

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "شارك رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي في اللقاء الذي جمع قادة الكتل السياسية بالأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقر رئيس مجلس الوزراء وقد تطرّق السامرائي خلال الحوار إلى التحديات التي تواجه البلاد وضرورة دعم الامم المتحدة للعراق في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد".وأضاف انه "اكد على أهمية تطبيق البرنامج الحكومي والدعم المستمر لحكومة السوداني، وحقوق المحافظات المتضررة من الارهاب والدعم المطلوب بغية عبور التحديات والاستمرار في تقديم واقع افضل للمواطن".