بالوثيقة.. السوداني يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بشأن الخروقات الأمنية

وبحسب وثيقة صادرة من قيادة العمليات المشتركة حصلت عليها السومرية نيوز، فإن السوداني "أمر بتشكيل مجلس تحقيقي في قيادة العمليات المشتركة أو وزارة الداخلية حسب الارتباط العملياتي بحق كل آمر (فوج – سرية – فصيل) الذي يقع خروقات أمنية في قواطعهم تتسبب باستشهاد أو جرح منتسبيهم أو وقوع ضحايا مدنيين".