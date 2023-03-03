تخص رواتب الموظفين.. السامرائي يشيد بخطوة السوداني الاخيرة: اجراء ثوري

وقال السامرائي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إن "توجيه رئيس الوزراء بمراجعة المبالغ التي تُستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية ومراجعة عقود المصارف وشركات الدفع الالكتروني التي احتكرت هذه العملية لسنوات عبر فتح باب المنافسة للخدمة الافضل هو اجراء ثوري آخر".وأضاف رئيس تحالف العزم، أن الاجراء يأتي لغرض "تصحيح الاوضاع الاقتصادية للبلد".ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الخميس، بمراجعة المبالغ التي تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية.