الجنابي في ضيافة السوداني لدعم خطوات الحكومة في مكافحة الفساد

وذكر بيان لمكتب الجنابي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير كان في ضيافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لدعم خطوات الحكومة في مكافحة الفساد.وأكد الجنابي، وفق البيان، "دعمه الكامل لخطوات السوداني وهيئة النزاهة الاتحادية في مكافحة الفساد".وشدد رئيس لجنة النزاهة، على "عدم التهاون في مكافحة الفساد وضرب الفاسدين".