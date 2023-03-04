مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة العاشرة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية - الـــدورة الانتخابية الخامسة".وأضافت، أن "عدد الحضور بلغ 194 نائباً".