البرلمان يُصوت على رئيس ديوان رئاسة الجمهورية

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "البرلمان صوت على رئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل كريم عباس الدليمي".وأشار إلى "تصويت مجلس النواب على مدير مكتب رئيس المجلس محمد نوري ومدير مكتب النائب الأول لرئيس المجلس ناظم كاظم رسن ومدير مكتب النائب الثاني للرئيس فهد رسول".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بحضور 194 نائباً.