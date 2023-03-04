البرلمان ينهي مناقشة التعديل الثالث لقانون الانتخابات

أنهى مجلس النواب، اليوم السبت، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۸".



كما صوت المجلس، وفق البيان، على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الإمام الأعظم رقم (١٩) لسنة ١٩٩٧.