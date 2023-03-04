الحكومة تطلق مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير " أطلق مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل، المعنية بدعم فئات الطلبة والشباب، وتمكينهم، وتطوير طاقاتهم الإبداعية، من أجل نيل فرص لائقة في سوق العمل وخلق حركة اقتصادية فعّالة".وحضر حفل الإطلاق، بحسب البيان "عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى العراق، فضلاً عن المدربين المعتمدين في المبادرة، التي ستشتمل على جميع محافظات العراق، وتستهدف المواطنين بالأعمار(16-50) سنة، من أجل احتضان الأفكار العلمية والعملية المنتجة وتطويرها ورعايتها".وتهدف مبادرة ريادة، وفق البيان إلى "تحفيز فئات الطلبة والشباب على التفاعل مع متغيرات سوق العمل والتطوّر التكنولوجي، واستثمار المهارات الفردية والمواهب والقدرة على الابتكار".واضاف البيان أن "المبادرة ستشمل إطلاق منصّة ريادة الإليكترونية بواجهات متعددة، للمشاريع، وللتواصل، وفعاليات التدريب، وواجهات حاضنة للأعمال الريادية".