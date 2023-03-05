السوداني يغادر بغداد متوجها إلى مصر في زيارة رسمية

السومرية نيوز – سياسية

غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، العاصمة بغداد، متوجها الى مصر في زيارة رسمية.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجها إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية".