الحلبوسي يصل إلى كربلاء



السومرية نيوز – سياسية



وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، الى محافظة كربلاء المقدسة.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل إلى محافظة كربلاء المقدسة".

بدوره، قال مراسلنا، إن "الحلبوسي عقد اجتماعاً بحضور نواب محافظة كربلاء، والمحافظ نصيف جاسم الخطابي ومديري الدوائر الأمنية والخدمية في المحافظة".