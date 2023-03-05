رئيس مجلس القضاء يتلقى دعوة رسمية لزيارة الإمارات

وقال اعلام مجلس القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاحد الموافق 5/ 3/ 2023 سفير دولة الامارات العربية المتحدة سالم عيسى الزعابي الذي سلمه دعوة من وزير العدل لزيارة دولة الامارات العربية".وأضاف البيان، ان "اللقاء شهد اجراء مباحثات حول التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين".