الحلبوسي يرفع شكوى جزائية ضد مشعان الجبوري (وثيقة)

وقال وكيل الحلبوسي، بحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، أنه تم رفع شكوى جزائية ضد الجبوري؛ بسبب ظهوره في إحدى القنوات الفضائية وتهجمه على رئيس مجلس النواب وتوجيهه اهانات وافتراءات "ما يشكل جريمة قذف عبر إحدى وسائل العلانية واهانة لرئيس السلطة التشريعية".ادناه الوثيقة: