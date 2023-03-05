السوداني يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته لمصر

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "عاد إلى بغداد، بعد اختتام زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية".وفي وقت سابق من اليوم، وصل السوداني، الى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.