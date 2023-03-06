علاوي في رسالة إلى السوداني: أولى خطوات الإصلاح تعديل قانون الانتخابات

وقال علاوي في رسالته: "لقد فقد الشعب العراقي ثقته بالعملية السياسية وما الاحتجاجات والعزوف عن المشاركة في الانتخابات الا دليلا على فقدان الثقة".وتابع: "لا بد من إعادة النظر بقانون الانتخابات، وان يكون العراق دائرة واحدة او تكون كل محافظة دائرة واحدة، بالإضافة الى ضرورة تغيير مفوضية الانتخابات بعد كل انتخابات والتشكيلات الميدانية لها في الدائرة الانتخابية".وبحسب علاوي فإنه "لضمان الشفافية ينبغي منع استخدام أموال الفساد لتمويل البعض وكذلك منع تدخلات النفوذ الخارجي في الانتخابات وسن قوانين واضحة لمنعها الاعتماد على الحكومة في دعم الكتل السياسية ماديا بشكل متساوي وبحسب اعداد المنتمين لها".وشدد على أن "تكون مؤهلات المرشحين جيدة وان يكون وجودهم ينعكس على صعيد الوطن بالكامل"، لافتا الى أن "يكون العد والفرز يدويا وتعلن النتائج بعد اغلاق صناديق الاقتراع في نفس اليوم".