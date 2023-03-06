رئيس الجمهورية بذكرى الانتفاضة الشعبانية: تعبير عظيم عن إرادة الشعب بمقارعة الدكتاتورية

وقال رشيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الانتفاضة الشعبانية انتفاضة اذار 1991 التي انطلقت شرارتها الأولى في البصرة واستجاب لندائها ملايين العراقيين الاحرار في المحافظات الأخرى كانت تعبيرا عظيما عن إرادة الشعب في مقارعة الدكتاتورية والطغيان ورفضة للسياسات الهوجاء لنظام الاستبداد".وتابع، " أنها الانتفاضة التي ستظل تحيا في وجدان الشعب كما سيحفظها التاريخ واجيال المستقبل تعبيرا عن التضحيات العظيمة التي قدمها العراقيون قرياناً للحرية".وختم رئيس الجمهورية بالقول: "دوام العزة لجميع الابطال الذين اسمعوا العالم صوت العراقيين هم يهتفون من اجل الكرامة والعدل والمستقبل المشرق"، مشيرا الى ان "المجد للشهداء الذين رووا ترى العراق بدمائهم الزكية".