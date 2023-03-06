السوداني يبحث مع وفد البنك الدولي سبل التعاون المشترك ودعم خطط الحكومة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل المدير الإقليمي لمنطقة دول المشرق في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، والوفد المرافق له، إذ جرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المختلفة بين العراق والبنك الدولي، وسبل دعم المؤشرات المتنامية للاقتصاد العراقي، والجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار".واكد الجانبان على "التعاون في مجال الإصلاح المصرفي الذي تتبناه الحكومة، ومجالات تعزيز التقدّم في معالجة الأولويات الخدمية والإصلاح الذي ينتهجه البرنامج الحكومي".وتطرق اللقاء، بحسب البيان، إلى "فرص التعاون المالي في دعم برامج الحماية الاجتماعية التي شهدت توسعاً شاملاً، وكذلك مجالات إسناد قطّاع النقل في العراق، والخطط الحكومية المهيّأة لتوسعة البنى التحتية فيه".