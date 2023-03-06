مجلس النواب يعقد جلسته

السومرية نيوز - سياسة

عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " البرلمان عقد جلسته برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي". وأضافت الدائرة ان "عدد حضور الجلسة ١٧٩ نائباُ".



