البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى أبن الخطيب

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " البرلمان انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى أبن الخطيب".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " البرلمان عقد جلسته برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".وأضافت الدائرة ان "عدد حضور الجلسة ١٧٩ نائباُ".