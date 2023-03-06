رئيس الجمهورية يؤكد للسفير الإيطالي ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والاستثمار

السومرية نيوز – سياسة



اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، خلال استقباله السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون والاستثمار بين العراق وإيطاليا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي"، موكدا على "ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون والاستثمار بين العراق وإيطاليا وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأشار الى "أهمية التنسيق وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين خاصة في مايتعلق بإدامة السدود والمشاريع الأروائية والزراعة إلى الجوانب الثقافية وتطوير الأماكن الأثرية والمتاحف".



وبحث الجانبان، بحسب البيان، "برنامج زيارة دولة المرتقبة الرئيس إلى إيطاليا بناءً على دعوة وجهت لرئيس الجمهورية من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والتي تعد أول زيارة تنظم لرئيس عراقي".



بدوره، أكد السفير الإيطالي "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات وتوسيع سبل التعاون مع العراق في مختلف المجالات وبما يعود بالفائدة على الشعبين الصديقين".

ولفت الى ان "بلاده تعمل حاليا على تنظيم معرض كبير مكرس لحضارة وادي الرافدين بالتنسيق مع الجانب العراقي".