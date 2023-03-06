البرلمان يرفع جلسته الى يوم غد

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر رفع جلسة مجلس النواب الى يوم غد الثلاثاء".وتضمنت جلسة اليوم، تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، فيما تم إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى أبن الخطيب.وأتم البرلمان تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والبروتوكول الملحق بها.وأنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنة ۲۰۱۳، فضلاً عن انهائه تقرير ومناقشة مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية الحيوانية.وفي وقت سابق من اليوم، عقد البرلمان جلسته رقم 11 برئاسة محمد الحلبوسي، وبحضور 179 نائباً.