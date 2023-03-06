السوداني يلتقي وفداً أوروبياً: سياسة العراق متوازنة في العلاقات الدولية

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل وفد البرلمان الأوروبي، إذ جرى عرض مجمل العلاقات العراقية الأوروبية، وسبل تنميتها في مختلف أبواب التعاون المشترك، والتباحث في آليات تعزيز قدرات العراق في مواجهة التحديات الاقتصادية، وآثار التغيّر المناخي".وأوضح رئيس مجلس الوزراء "منهج العراق باتباع سياسة متوازنة في العلاقات الدولية، مثمناً مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه العراق في مراحل مختلفة".وأشار إلى "أهمية الجهود الدولية الداعمة للعراق في تنفيذ برنامجه الحكومي، وتقديم المساعدة في مجال استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي".من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأوروبي "تأييدهم ودعم دولهم للجهود العراقية المبذولة في مجال الإصلاح، معربين عن الرغبة الأوروبية الجادة في عقد شراكة مع العراق، تصب في مسار التنمية المستدامة والمصالح المشتركة".