البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لـ السومرية نيوز إن "رئاسة البرلمان قررت تأجيل الجلسة المقرر عقدها اليوم، نصف ساعة".جدول أعمال الجلسة ادناه: