النزاهة النيابية تحدد موعد استجواب مجلس امناء شبكة الاعلام

وقالت القيصر في حديث للسومرية نيوز، ان "يوم الخميس الموافق (9 أذار 2023)، سيشهد مجلس النواب العراقي اول استجواب في دورته الحالية".ولفت عضو مجلس النواب الى ان "الاستجواب سيكون بخصوص مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي".وفي وقت سابق، قال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب حدد يوم 9 آذار موعداً لاستجواب مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي".واضاف المصدر ان "الاستجواب يستند الى تواقيع نيابية جمعتها عضو لجنة النزاهة عن ائتلاف دولة القانون ضحى القصير وستكون هي المستجوب".واشار الى ان "الاستجواب يأتي لوجود شبهات في عمل واداء المجلس وفق الوثائق التي قدمتها القصير مع طلب الاستجواب".