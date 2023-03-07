بحضور 179 نائبا.. بدء جلسة مجلس النواب

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب عقد جلسته الثانية عشر من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الثانية - الفصـــل التشريعـــي الأول برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـسـن الـمـنـدلاوي".وأشارت الى ان "عدد الحضور جلسة مجلس النواب هو 179 نائبا".جدول أعمال الجلسة ادناه: