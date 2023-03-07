وزيرة الخارجيَّة الألمانيةَّ تصل بغداد

وذكر بيان للمُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية، أحمد الصحاف، ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزيرة الخارجيَّة الألمانيةَّ أنالينا بيربوك وصلت إلى بغداد".ومن المقرر أن تعقد بيربوك، مؤتمراً صحافياً في مبنى وزارة الخارجية بعد قليل.