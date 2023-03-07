وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا جاهزة للبقاء في العراق

وقال اوستن، في كلمة له خلال مؤتمر مشترك مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن بلاده "تتطلع لمواصلة المشاورات مع الشركاء في العراق لتحقيق أهدافنا وتحسين حياة العراقيين".وأكد "الالتزام بالقضاء على تنظيم داعش وهذا هو الهدف الوحيد لبقاء القوات الأمريكية في العراق"، مؤكداً أن "قوات بلاده جاهزة للبقاء في البلد حسب رغبة الحكومة العراقية".وأعرب عن إدانة الولايات المتحدة للهجمات الإيرانية التي تستهدف العراق، داعياً بغداد وأربيل إلى العمل بصورة مشتركة.