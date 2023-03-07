السوداني والعامري يؤكدان ضرورة وضع حدٍ للخروقات الأمنية في بعض المحافظات

وذكر المكتب الاعلامي للعامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير"إستقبل في مكتبه ببغداد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبحث اللقاء آخر المستجدات المحلية والجهود الحكومية في تنفيذ البرنامج الوزاري الهادف الى تطبيق الاصلاحات في مختلف المجالات".واضاف البيان أن " الجانبين ناقشا الملف الأمني، وجرى التأكيد على ضرورة وضع حدٍ للخروقات الأمنية التي تحصل في بعض المحافظات".وجدد العامري، بحسب البيان، دعمه لـ"الحكومة في العمل على محاربة الفساد وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم أضافةً الى القضاء على آفة التلكؤ التي عطلت تنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة".