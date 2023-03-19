نائب: مستمرون بالعمل لكسر نصاب الجلسة

أكد النائب باسم خضير الغرابي، الأحد، استمرار العمل لكسر نصاب جلسة اليوم لمجلس النواب.

وقال الغرابي في تغريدة له على "الفيسبوك"، "الجلسة الى الآن لم تُعقد.. مستمرون بالعمل لكسر نصاب جلسة تمرير سانت ليغو سيئ الصيت".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم الاحد، جلسة لمناقشة تعديل قانون الانتخابات.