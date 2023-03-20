البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وبحضور 171 نائباً

عقد مجلس النواب، جلسة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 171 نائباً.

وقال المجلس في بيان، إن "رئيس مجلس الـنواب محمد الـحلبوسي يفتتح أعـمـال الجلسـة رقم (١٥)".

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته تعديل قانون الانتخابات.