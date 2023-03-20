بدء التصويت على تعديل قانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات

بدأ مجلس النواب، التصويت على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات.



وقال المجلس في بيان، إنه "بدأ بالتصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨".

وعقد مجلس النواب، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 171 نائباً.