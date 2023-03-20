مجلس النواب يصوت على موعد انتخابات مجالس المحافظات

صوت مجلس النواب على موعد انتخابات مجالس المحافظات في السادس من تشرين الأول 2023.

وبدأ مجلس النواب، قبل قليل، التصويت على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات.



وعقد مجلس النواب، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 171 نائباً.