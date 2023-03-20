برلماني يطالب بتوسيع تمثيل الايزيديين في قانون الانتخابات

وقال خليل في حديث لـ السومرية نيوز: "نطالب بتوسيع تمثيل الايزيديين في قانون الانتخابات الذي رفض حتى الآن منحهم أكثر من مقعد واحد، على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية".وأضاف خليل: "من حق الايزيديين في التعويض بتوسيع تمثيلهم في مؤسسات الدولة، وعودة النازحين الى مناطقهم والسماح لهم بالمشاركة في عملية التصويت بالانتخابات".وكان مجلس النواب، قد صوت، فجر اليوم الاثنين، على المادة 15 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والتي منحت المكون الايزيدي مقعداً واحداً في محافظة نينوى.وأعلن مجلس النواب، تمرير بعض فقرات قانون الانتخابات المحلية، في وقت قرر رفع جلسته الى السبت المقبل لإكمال المباحثات بشأن الفقرات الخلافية.