مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة السوداني

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".ومن المفترض أن يزور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تركيا غدا الثلاثاء؛ لبحث جملة من الملفات أبرزها المياه وتأمين الحدود والتبادل التجاري.