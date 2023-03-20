رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان على الإسراع في إقرار الموازنة

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ السومرية نيوز، أن رشيد استقبل اليوم، في أثناء زيارته السليمانية، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إذ جرى "تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في البلاد ومناقشة أداء الحكومة وبرنامجها الخدمي، ودعم كل ما من شأنه أن يحقق تطلعات العراقيين".كما جرى، بحسب البيان، بحث "النقاشات التي تجري في رئاسة الجمهورية والبرلمان بخصوص عدد من القوانين المعلقة والتشريعات التي تمس حياة المواطنين، والتأكيد على ضرورة الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة للشروع بعملية البناء والاستثمار وتحسين المستوى المعيشي للعراقيين".