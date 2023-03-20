الدليمي: من يريد أن يصلح العراق سيخسر انتخابياً

اعتبر وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، الاثنين، أن من يريد أن يصلح العراق سيخسر انتخابياً، فيما أكد الديمقراطية المنفلتة معيقة للتنمية.



وقال الدليمي خل حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "من يتفرد بالديمقراطية ستكون ممارساته كممارسات هتلر".

وأضاف أن " من يريد أن يصلح العراق سيخسر انتخابياً"، مشيراً الى أن "الديمقراطية المنفلتة معيقة للتنمية".

وبشأن قانون الانتخابات، قال الدليمي "شكل القانون باتجاه سانت ليغو"، مؤكداً أن "القانون الانتخابي هو الذي يفرض قائمة أو اثنتين".