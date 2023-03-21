مهنئاً بأعياد نوروز.. السوداني: العراق يخطو خطوات مهمّة نحو استدامة السلم الأهلي

وقال السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، " بأجمل عبارات الأمل المشرقة، أتقدم بالتهاني والأمنيات الصادقة، لشعبنا الكردي في إقليم كردستان العراق، وعموم شعبنا العراقي بأطيافه المتآخية، وإلى كلّ شعوب المنطقة، التي تحتفل بعيد النوروز. كلّ عام والسلام والاستقرار والتواصل تملأ ربوعنا بمنّة الباري جلّ وعلا".وأضاف: "يمرّ علينا نوروز هذا العام، وعراقنا يخطو خطوات مهمّة نحو استدامة السلم الأهلي وتجذيره، ودوران عجلة الاقتصاد والعمل، وانطلاق البرنامج الإصلاحي الطموح والواقعي، الذي يشخّص الأولويات انحيازاً للمواطن واحتياجاته، وهو ما شرعنا به منذ يوم العمل الأول لهذه الحكومة".وذكر رئيس الوزراء: "مثلما نطمح أن يكون يوم النوروز مناسبة نعزّز بها كعراقيين، وحدتنا وتواصلنا الروحي والمادي، وأن نحتفل بالتنوّع الذي هو ثروتنا المستدامة. وتتضح لنا الرؤية، بجلاء، أنّ ماضينا وجذورنا تترابط، مثلما يتصل مستقبلنا ومصيرنا جميعاً".وأكد السوداني، أن "نوروز من كلّ عام يحمل الأمل للمحتفلين به، ومعه تسمو قيم العمل وحب الوطن. وهذا العام مليء بالأمل، ومحتشد بالعمل من أجل بلادنا".وتابع حديثه، قائلاً: "نؤكد في هذا اليوم أننا نتطلع إلى عراقٍ نبنيه معاً ونعتزّ به جميعاً، نستحقّه، ويليق بنا وبتاريخنا".