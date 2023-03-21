للمشاركة بمؤتمر المياه.. رئيس الجمهورية يغادر العراق متوجهاَ الى أمريكا

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد غادر البلاد متوجها إلى نيويورك على رأس وفد".وأضاف، ان "الزيارة تأتي للمشاركة في أعمال مؤتمر المياه من أجل التنمية المستدامة الذي تنظمه الأمم المتحدة من ٢٢- ٢٤ آذار الحالي".