المندلاوي يدعو مجلس رجال الاعمال لتشجيع نظرائهم للاستثمار في العراق

وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خلال زيارته العاصمة الأردنية عمان، ألتقى برئيس وأعضاء مجلس رجال الاعمال العراقي وممثلين عن صناعيين وتجار عراقيين".واستمع المندلاوي إلى "أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الاعمال"، مؤكداً سعيه إلى "تذليلها بالتعاون مع الحكومة عبر منح التسهيلات وتوفير الاحتياجات المطلوبة، ودعم الصناعيين ورجال الأعمال للنهوض بالقطاع الخاص، فيما طالبهم بالاستفادة من الآف الفرص الاستثمارية التي أعلنت عنها هيئة الاستثمار".ودعا النائب الأول إلى "استثمار حالة الاستقرار في العراق والمنطقة والتقاربات الأخيرة بين دول الإقليم للدعوة إلى الاستثمار العربي والاجنبي داخل العراق، مبيناً "توصله مع الجانب الأردني الى جملة تفاهمات تتعلق بالجالية العراقية في الأردن وتسهيل عمل المستثمرين ورجال الاعمال".